Yunanistan'ı korku sardı: TCG UFUK da ordaydı!

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Fransa özel harekat birliğine bağlı komandolar, Skyros, İkeria ve Sakız adalarına çıkarma tatbikatı yapmıştı. Yunan basını Fransa ve Yunanistan'ın Ege'de gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili TCG UFUK gemisi üzerinden dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre TCG UFUK, Yunanistan ile Fransa tarafından ortaklaşa gerçekleştiren bir tatbikatını izledi.

Milli imkanlarla STM tarafından üretilen Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591), Ocak 2021'de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'İstihbarat Gemisi' olduğu açıklanan UFUK, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Mavi Vatan – 2022 Tatbikatı'nda ilk görevini gerçekleştirmişti.

Yunan basınından Sportime, TCG UFUK ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Haftalık Yunan Proto Thema gazetesi de, Türkiye'nin istihbarat gemisi "Ufuk"un 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında orta Ege'de gerçekleştirilen "Argo 22" adlı Yunan-Fransız ortak askeri tatbikatını izlediğini öne sürdü.

"TCG UFUK DA EGE DENİZİ'NDEYDİ"

İddiaya göre; TCG UFUK İstihbarat Gemisi, Yunan-Fransız Ortak Tatbikatı olan Argo 2022 Tatbikatı'nı izledi.

İskiri ve Bozbaba Adaları'nda gerçekleştirilen tatbikat esnasında TCG UFUK da Ege Denizi'nde bulunuyordu.

Haberde, TCG UFUK'un Sinyal İstihbaratı (SIGINT) yeteneğine dikkat çekildi.

Üstün teknolojilerle donatılan TCG UFUK İstihbarat Gemisi, düşman radar ve muhabere sistemlerini dinleyerek veri toplama yeteneğine sahip olduğu biliniyor.

2019'DA DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü. Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi.