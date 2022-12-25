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25 Aralık 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 15:00:00

Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kabiliyetlerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterim faaliyeti kapsamında, farklı güç seviyelerinde ve farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle elde edilen yetenek ve etkinlik gösterildi. Geliştirilen sistemler, hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdi.

Projede Ermaksan firması da lazer kaynağı üreticisi olarak görev alıyor.

"ALKA BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."

Etiketler : savunma sanayii ismail demir alka lazer güdümlü silah
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