Youtube'dan yeni engel kararı
Youtube, Tiktok'un ardından yeme bozukluğu ile ilgili bir adım atarak bu konuyu ele alan videoları engelleme kararı aldı. YouTube'un "taklit edilebilir davranışları" gösteren veya tartışan içerikler de dahil olmak üzere "yeme bozukluklarıyla" ilgili ek videoları kaldıracağını duyurdu.
Yeme bozukluklarını teşvik eden veya yücelten videolar, YouTube'da daha öncesinde zaten yasaklanmıştı. Ancak bu politika güncellemesi, izleyicilerin taklit edebileceği yeme bozukluğu davranışlarını gösteren veya tanımlayan tüm içerikleri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Yapılan açıklamaya göre; "yeme bozuklukları bağlamında kiloya dayalı zorbalığı" gösteren veya tanımlayan videoların tümü, yeni politika kapsamında yasaklanacak.
Bu kapsamda sadece yeme bozukluğunu anlatan değil, aynı zamanda daha öncesinde bu rahatsızlığı yaşamış ve daha sonrasında iyileşmiş kişilerin de "iyileşme yolculukları" engellenecek. Şirket bu durumu, "Bir içerik oluşturucunun yeme bozukluğu iyileşme yolculuğu hakkındaki bir video, bazıları için kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlayan önemli bir sohbet başlatmaya yardımcı olabilir, ancak diğerleri için ise tetikleyici olabilir." cümleleriyle açıklıyor.
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