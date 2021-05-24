YouTube'dan tepki çeken reklam adımı

Dünyanın en büyük video platformu konumunda yer alan olan YouTube'da bundan böyle, içerik üretici seçmese dahi tüm videolarda reklam gösterilecek. YouTube İş Ortağı Programı kapsamında olmayan kişilerin videolarından elde edilen reklam gelirinin, içerik üretici ile paylaşılmayacak olması tepki çekerken firmadan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir" denildi.

