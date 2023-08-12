YouTube'dan dolandırıcı önlemi
YouTube, TikTok benzeri kısa video formatı Shorts'ta bazı değişikliklere gideceğini açıkladı.
YouTube, TikTok benzeri kısa video formatı Shorts'ta bazı değişikliklere gideceğini açıkladı.
Google bünyesinde faaliyet gösteren platform, artık bu videolara tıklanabilir linkler eklenemeyeceğini ifade etti.
Linkler, 31 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kademeli olarak tıklanamayan linkler olmaya başlayacak. Yorumlara, açıklamalara veya videolara artık link eklenemeyecek.
Bu değişiklik, spam veya dolandırıcılıkları engellemek amacıyla yapılıyor.
- YouTube'dan dolandırıcı önlemi
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