YouTube'da ayrıntılı yorum dönemi

Google, YouTube'a eklenen yorumlarla ilgili yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların videonun 'belli bir anına' yorum yapabilmesini sağlıyor. Video izlerken yorum okumaktan da hoşlanan kullanıcıların ilgisini çekecek yeni sistem, bir video ile ilgili en önemli yerin kaçıncı saniye olduğunun anlaşılmasını sağlayacak.



Google'ın test etmeye başladığı bu özellik aslında, SoundCloud isimli müzik platformu kullanan tüketiciler tarafından yakından biliniyor. Öyle ki bir kullanıcı, SoundCloud'daki bir şarkının belirli bir saniyesine yorum ekleyip, bunu herkese açık olarak paylaşabiliyordu. İşte YouTube'un yaklaşan özelliği de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. İzlediği bir videonun belirli bir saniyesi için yorum yapacak kullanıcı, diğer kullanıcılara o saniyede ne olduğuna dair bilgi vermiş olacak.

