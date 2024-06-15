YouTube'a yeni özellikler geliyor

Henüz ne zaman çıkış yapacakları bilinmeyen bu özellikler arasında yapay zekâyla canlı sohbetleri özetlemeden Google Lens ile aramaya kadar birçok yenilik var. Test edilen özellik, yapay zekânın sohbet özetleri çıkarmasını sağlıyor. Canlı yayınlardaki sohbetlerin çok karmaşık olduğunu biliyoruz. Yapay zekâ tam olarak burada devreye girecek ve sonsuza kadar mesajları kaydırmanızın önüne geçerek özetleyecek.

