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15 Haziran 2024 Cumartesi 19:07:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:07:00

YouTube'a yeni özellikler geliyor

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YouTube birden fazla kullanışlı özelliği test etmeye başladı.

Henüz ne zaman çıkış yapacakları bilinmeyen bu özellikler arasında yapay zekâyla canlı sohbetleri özetlemeden Google Lens ile aramaya kadar birçok yenilik var. Test edilen özellik, yapay zekânın sohbet özetleri çıkarmasını sağlıyor. Canlı yayınlardaki sohbetlerin çok karmaşık olduğunu biliyoruz. Yapay zekâ tam olarak burada devreye girecek ve sonsuza kadar mesajları kaydırmanızın önüne geçerek özetleyecek.

Etiketler : YouTube test kullanışlı özellikler özellik testi
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