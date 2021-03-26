YouTube'a ilk gösterim özelliği

YouTube içerik üreticiler ile izleyiciler arasındaki etkileşimi artırmak için ilk gösterim özelliğini kullanıma sundu. Live Redirect olarak adlandırılan yeni özellik ile ilk gösterim başlatmadan önce interaktif bir etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda soruları cevapladığınız bir soru cevap etkinliği veya bilgi yarışması yapılabiliyor. Fragmanlar özelliği de ana videodan önce bir tanıtım videosu sunmayı sağlayacak.

