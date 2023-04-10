YouTube'a canlı şarkı sözleri geliyor

YouTube Music, uzun zamandır beklenen canlı şarkı sözleri özelliğini Android kullanıcıları için kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcılar, şu anda sözleri YouTube Music'te durağan şekilde görüyor. Şarkılarla senkronize şekilde takip edilemiyor. Yeni canlı sözler ile bunu yapmak mümkün olacak ve ekran aşağıya kayarak şarkıda söylenen yerler kalın bir şekilde gösterilecek.

Android kullanıcıları için çıkış yapmaya başlayan canlı şarkı sözleri, şimdilik geniş çapta kullanıma sunulmadı. Ancak yakın zamanda herkese gelebileceğini belirtmek mümkün. Bu hamle, MusixMatch ile ortaklık kuran YouTube Music'in, ekim ayında yaptığı bir açıklamada gelecekte şarkı sözleri konusunda daha fazla hamlenin yapılacağının sinyalleri vermesinin ardından geldi.