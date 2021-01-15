YouTube web'e sesli arama geldi

Hızlı arama ve eller serbest gezinme komutları için web sürümüne de getirilen sesli arama özelliği, platformun mobil uygulama tarafında uzun süredir aktif olarak kullanılıyor ve kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor. Bu özelliğin web sürümüne de kazandırılmasının, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Doğal dil komutlarını tanıyabilecek kadar akıllı olan YouTube’un web sürümündeki sesli arama özelliği, Android ve iOS‘taki uygulaması ile aynı çalışma mantığını benimsiyor. Arama alanının sağında yer alan mikrofon simgesine tıklayarak özelliği kullanabilirsiniz. Mikrofona tıkladığınızda “dinleniyor” şeklinde bir pencere açılacak, bu pencereyi gördükten sonra konuşabilir ve istediğiniz aramayı gerçekleştirebilirsiniz.