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15 Ocak 2021 Cuma 01:47:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 14:49:00

YouTube web'e sesli arama geldi

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Popüler video barındırma servisi YouTube'un son büyük güncellemesi web tarafında geldi. YouTube Web‘te kullanıcılar artık sesli komut özelliğini kullanabilecek. Ayrıca bu güncelleme ile gelen bir yenilik daha otomatik oynatma kontrolünde oldu. Kullanıcılar artık otomatik oynatma kontrolüne video içindeki oynatıcıdan erişebilecek.

Hızlı arama ve eller serbest gezinme komutları için web sürümüne de getirilen sesli arama özelliği, platformun mobil uygulama tarafında uzun süredir aktif olarak kullanılıyor ve kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor. Bu özelliğin web sürümüne de kazandırılmasının, kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Doğal dil komutlarını tanıyabilecek kadar akıllı olan YouTube’un web sürümündeki sesli arama özelliği, Android ve iOS‘taki uygulaması ile aynı çalışma mantığını benimsiyor. Arama alanının sağında yer alan mikrofon simgesine tıklayarak özelliği kullanabilirsiniz. Mikrofona tıkladığınızda “dinleniyor” şeklinde bir pencere açılacak, bu pencereyi gördükten sonra konuşabilir ve istediğiniz aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

Etiketler : YouTube Web YouTube teknoloji
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