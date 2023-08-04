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04 Ağustos 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:37:00

YouTube ‘TikTok'u taklit etti

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Video ve canlı yayın platformu YouTube'un mobil, shorts videolar çeken kullanıcıları ilgilendiren yenilikler getirdi.

Video ve canlı yayın platformu YouTube'un mobil, shorts videolar çeken kullanıcıları ilgilendiren yenilikler getirdi. TikTok ve Instagram'da videolardaki efekt ve ses dosyalarını hızlıca kullanmayı sağlayan sistem, YouTube'a da geldi. YouTube'da shorts video izlerken gördüğü bir efekti veya ses dosyasını kullanmak isteyen kullanıcı, tek bir dokunuş ile bu işlemi gerçekleştirebilecek. Geçmişte, söz konusu efekt ve sesin ayrıca bulunması gerekiyordu. Bir de TikTok'un "Duet" özelliği, YouTube'a "Collab" ismiyle geldi.

Etiketler : YouTube TikTok Instagram
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