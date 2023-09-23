YouTube, TikTok'a rakip olacak

YouTube, "YouTube Create" ismini verdiği yeni uygulamasını tanıttı. Ücretsiz ve tamamen ayrı bir hizmet olarak gelecek yeni uygulama, video düzenlemeyi çok kolay hâle getirecek. YouTube Create, TikTok'un benzer bir amaca sahip "CapCut" uygulamasına benziyor. YouTube, yeni uygulamanın kullanıcılara videolarını düzenlemek için kullanması kolay ve ücretsiz araçlar sunacağını ifade etti. Bu şekilde de video düzenleme, GIF'ler veya efekt ekleme gibi süreçlerde karşılaşılan sorunların çözüme kavuşacağı belirtildi.

