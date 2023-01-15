YouTube televizyona rakip olacak

YouTube'un tamamen ücretsiz bir şekilde ücretli kanalları izleyebileceğiniz bir platform geliştirdiği ortaya çıktı. Üstelik YouTube bu platform için pek çok dev şirketle anlaştı. Şu anda test edilen bu platformda yayınlar ücretsiz olacak ancak kullanıcılar tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar görecek.

