YouTube televizyona rakip olacak
YouTube'un ücretli kanalları izleyebileceğiniz bir platform geliştirdiği ortaya çıktı.
YouTube'un tamamen ücretsiz bir şekilde ücretli kanalları izleyebileceğiniz bir platform geliştirdiği ortaya çıktı. Üstelik YouTube bu platform için pek çok dev şirketle anlaştı. Şu anda test edilen bu platformda yayınlar ücretsiz olacak ancak kullanıcılar tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar görecek.
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