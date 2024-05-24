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24 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 11:00:00

YouTube tasarımını değiştiriyor

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Google, YouTube için oluşturduğu tasarımı bir kez daha test etmeye başladı.

Google, YouTube için oluşturduğu tartışmalı tasarımı bir kez daha test etmeye başladı. Yeni tasarım, geçtiğimiz aylarda test edilmiş ve olumsuz yorumlar nedeniyle kaldırılmıştı. Kullanıcılar, YouTube'un yeni tasarımında daha büyük bir görüntüleme alanı ile karşılaşacaklar. Videonun başlığı ve açıklama bölümü ise ekranın sağ tarafına kaydırılacak. Bu kısım, videoya gelen yorumlara da ev sahipliği yapacak. Videonun hemen altında ise önerilen videolar bölümü yer alacak.
Etiketler : google youtube tasarım
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