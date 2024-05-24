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YouTube tasarımını değiştiriyor

YouTube tasarımını değiştiriyor

Google, YouTube için oluşturduğu tasarımı bir kez daha test etmeye başladı.

Google, YouTube için oluşturduğu tartışmalı tasarımı bir kez daha test etmeye başladı. Yeni tasarım, geçtiğimiz aylarda test edilmiş ve olumsuz yorumlar nedeniyle kaldırılmıştı. Kullanıcılar, YouTube'un yeni tasarımında daha büyük bir görüntüleme alanı ile karşılaşacaklar. Videonun başlığı ve açıklama bölümü ise ekranın sağ tarafına kaydırılacak. Bu kısım, videoya gelen yorumlara da ev sahipliği yapacak. Videonun hemen altında ise önerilen videolar bölümü yer alacak.