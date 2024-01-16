Yerli ve milli yapay zeka asistanı göreve hazır

Türk mühendisleri son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren doğal dil işleme alanındaki yapay zeka modellerine milli bir çözüm geliştirdi.

Savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN, yapay zeka çalışmaları kapsamında "milli GPT" ürününe imza attı.

"Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen Multifunctional Artificial Intelligence Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" ismi seçildi.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirkette yapay zeka konusunda farklı projeler yürütüldüğünü, metinler, görseller ve sesler üzerine belirli algoritmalar geliştirildiğini söyledi.

Bunların çoğunlukla proje bazlı ilerlediğini ifade eden Kavaf, son dönemde OpenAI'ın ChatGPT furyasını öngörerek bir sene önce HAVELSAN'da GPT modelleri üzerine çalışmalar başlatıldığını bildirdi.

GPT modelinin ilk sürümünün hazır olduğunu belirten Kavaf, "Başta kamu ve askeri kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak veri güvenliğinin sağlanması noktasında HAVELSAN'ın adım atması gerektiğini kararlaştırmıştık. Bir sene önce başlatılan proje sonunda yerli ve milli Türkçe GPT'miz hazır. İlk sürümümüzün lansmanını 1 Şubat'ta yapmayı planlıyoruz." dedi.

MİLLİ YAPAY ZEKANIN YETENEKLERİ



HAVELSAN GPT'nin şu anda kullanılan tüm modellerin temel özelliklerine sahip olduğunu vurgulayan Kavaf, bu modeli ilk sürümünü yakın zamanda paylaşacaklarını dile getirdi.

Uygulamanın temel özelliklerinden birinin özetleme olduğunu ifade eden Kavaf, "Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunmakta. Açık kaynaklı verilerden bilgi alıp getirebiliyor. Üçüncü olarak kod yazma özelliğine sahip. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarınızla üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu temel fonksiyonlar çeşitlendirilebilir." diye konuştu.

Öncelik listelerinde kamu ve askeri kurumlar bulunduğunu vurgulayan Kavaf, bu nedenle halka açık bir şekilde kullanıma sunum olmayacağını söyledi. Kavaf, "Kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığımız projemizin sonraki sürümlerinde umarım halka açık hizmet verebilecek bir mekanizmayı geliştirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

DONANIM SETİYLE HASSAS VERİLERİ KORUYAN ÇÖZÜM



Osman Kavaf, uygulamanın güvenlik unsurlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizi bu noktada global oyuncuların ayrıştıran nokta şu olacak: Bir cihaz olarak vereceğimiz donanım setiyle beraber bu verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasını çok net şekilde önlemiş olacağız. Şu anda piyasada henüz bu tarz bir ürüne erişim yok. Yapay zekayı bütün ürünlerimizde kullanmak üzere yola çıktığımız bir projede bu ürünümüzün de bayrak taşıyıcı olarak ilerlemesi gerektiğine karar verdik. Sonraki modellerde cloud (bulut) sistemini bizler de entegre edebiliriz ama bu hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerde kullanılması problemine çözüm bulundurmuyor. O noktada biz aslında bir donanım setiyle ön plana çıkmak istiyoruz."

Akademisyenlerin yoğunlukta olduğu bir proje ekibiyle çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kavaf, yaklaşık 20 kişilik bu ekibin kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.

Bu konuda HAVELSAN'ın bir farkındalık yaratacağına inandıklarını dile getiren Kavaf, "Üniversitelerle yapmış olduğumuz anlaşmalarla stajyer öğrencilerimiz, aday mühendisi öğrencilerimizin de süreçlere kademeli dahil olduğunu görmüş olacaksınız." dedi.

Lansman tarihini donanım altyapısını da belli bir noktada güçlendirecek şekilde belirlediklerini ifade eden Kavaf, şöyle konuştu:

"Lansmanı yaptıktan sonra gelecek talep ve ihtiyaçları çok hızlı şekilde değerlendireceğiz. 1 Şubat tarihinde HAVELSAN'da büyük bir yapay zeka konferansı yapıyoruz. Özel bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte de ürünümüzün lansmanını yapmayı planladık.

Yapay zekayı hayatımızın çok çeşitli alanlarında görmeye başlayacağız. Aslında bunun altyapısını hazırlıyoruz. Globalde inanılmaz bir farkındalık var. Türkiye'de de bu farkındalık hızlı şekilde yükseldi. Bu ilk sürümümüz olacak ve ilk sürümümüzde daha çok metinlere, yazılara odaklı ilerliyoruz. Bunun sonraki aşamalarında görüntü ve ses işleme özellikleriyle birlikte yapay zekayı daha etkin kullanabileceğiz. Umarım o sürümlerde de tekrar röportaj yapma fırsatımız olur."