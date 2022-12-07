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07 Aralık 2022 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 15:40:00

Yerli ve milli imkanlarla modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi kapsamında "60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi" ve alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, "81 mm'lik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi" ile yeni tevcih sisteminin ve alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve "120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi" ve alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı.

Proje kapsamında ilk muayene, yüksek ve düşük sıcaklık çalışma, dayanım, sızdırmazlık, titreşim, düşme gibi birçok farklı kalifikasyon testi ile doğruluk, dağılım, EMI/EMC, mesafe ve açı ölçümleri, yüksek, düşük sıcaklık depolama gibi birçok farklı içerikte kabul test faaliyeti başarılı bir biçimde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 mm havanların ilk teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun."

Etiketler : savunma sanayii kara kuvvetleri komutanlığı ismail demir havan
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