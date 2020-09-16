İlk yerli ve milli hava füzeleri için kritik F-16 hamlesi!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinde yerden havaya test atışlarının tamamlandığı belirtilirken her iki füzenin Türkiye'nin elindeki savaş uçaklarından da atılabilmesi konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, sektöre yakın kaynakların “Türkiye, F-16 Block 50+ uçaklarından Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini ateşleyebilme noktasında çok önemli mesafeler kat etti” bilgisini paylaştığı sürecin detaylarını Savunma Sanayii Araştırmacısı Hakan Kılıç şu açıklamalarda bulundu:

“401.Test filosunda daha düşük versiyon F-16 uçaklarında testler devam ediyor. Tahminim en geç 2 yıl içinde her iki füzenin de testlerinin tamamlanması ve seri üretime geçilmesi hedefleniyor. 401. filoya ayrı bir parantez açmakta fayda var. Bu filodaki uçaklarımız füze testleri yapılabilsin diye ona göre modernize edildi. Söz konusu filodaki uçaklara istediğimiz mühimmatları takabiliyoruz."

DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BUNU YAPABİLİRYOR

Şu an hava kuvvetleri depolarındaki ABD yapımı AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM füzelerinden belli sayıda olduğunu belirten Kılıç, "Bu füzelerin çok pahalı olduğunu unutmamak gerekir. Tek bir harekatta bile milyonlarca doları havadan havaya ateşlediğiniz füzeler için başka ülkelere ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi böyle bir füzenin yerli ve milli imkanlarla yapılabilmesi işin ne denli stratejik olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünyada 10’a yakın ülkenin hava-hava füzeleri yapabildiğini hatırlatan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir uçak yapıp füzelerini dışardan aldıktan sonra yani mühimmat açısından dışa bağımlılık devam ediyorsa uçağı yapmanızın da çok önemi yok. Biz de bu nedenle bir tarafta milli savaş uçağımızı yapmaya çalışıyoruz, diğer yanda ise o uçakta kullanılacak füze ve diğer mühimmatları geliştirmeye odaklanıyoruz.”

GÖKDOĞAN HAVA SAVAŞI İÇİN KULLANILACAK

Bozdoğan'ın IIR yani kızıl ötesi güdümlü, görüş için kısa menzilli hava-hava füzesi olduğunu belirten Kılıç şu bilgileri paylaştı:

"Bozdoğan, envanterdeki ABD yapımı AIM-9’ların yerini alacak. Gökdoğan ise AR (aktif radar) güdümlü orta menzilli hava-hava füzesi. Yani görüş ötesi hava savaşı için kullanılacak. Bu durumda Gökdoğan’ın envanterimizdeki ABD yapımı AIM-120B/C7 füzelerinin yerini alacağını söylemek mümkün.”

(TRT Haber)