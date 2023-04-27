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27 Nisan 2023 Perşembe 20:45:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 20:45:00

Yerli ve milli füzeler TEKNOFEST'te sergileniyor

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen füzeler sergileniyor.

Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi Roketsan, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geliyor.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, Roketsan, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan standında HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi'ni, ATMACA Gemisavar Füzesi'ni, Mini Akıllı Mühimmat ailesinin üyeleri MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, yeni geliştirilen seyir füzesi ÇAKIR'ı, Stand-off Mühimmatı SOM'u ve lazer güdümlü TRLG-230 füzesini sergiliyor.

Roketsan standı eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Stantta düzenlenen Kahoot yarışmasında eğlenceli sorular ile gençlerin keyifli vakit geçirerek daha çok bilgiyi öğrenmesi sağlanıyor.

Roketsan'ın ürünlerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nden uyarlanan ALKA lazer oyununda ise gençler nişan kabiliyetlerini sergiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, T3 Vakfı çatısı altında düzenlenen TEKNOFEST'in Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayimizin geleceğinin adım adım inşa edilmesinin temel yapı taşını oluşturuyor. Diğer ülkelere nazaran büyük bir genç nüfusa sahip ülkemizin bu fırsatı en iyi değerlendirme yollarından biri de TEKNOFEST'ten geçiyor. Gençlerin savunma, havacılık ve uzay sanayisine merakını ve ilgisi artıran TEKNOFEST sayesinde geleceğin mühendislerinin birer fidan gibi yetiştiğini görüyoruz.

Gençler, sizleri standımıza bekliyoruz. Hem kendim hem de ekibim sizlerle sohbet etmek, sorularınızı yanıtlamak ve kariyer yol haritanızı çizmeye yardımcı olmak için orada olacağız."

Etiketler : Roketsan Türkiye TEKNOFEST
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