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16 Kasım 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 13:00:00

Yerli silah fabrikası yeni yatırımla güçlenecek

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi bünyesinde orta kalibre silah sistemleri üretiminde görev alan Çankırı Silah Fabrikası'nın kabiliyet ve kapasitesi modernizasyon çalışmasıyla artırılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, kabiliyetlerine yeni ürün ve teknolojiler eklemek, mevcut üretimin nitelik ve kapasitesi artırmak amacıyla yeni yatırımlar hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, silah ve mühimmat üretimine yönelik faaliyet gösteren ve MKE'nin çalışmalarında önemli bir yer tutan Çankırı Silah Fabrikası'nda modernizasyon çalışması yürütülecek.

Makina ve techizat yatırımlarının da katkısıyla proje sonunda tesiste yılda 30 adet 35 milimetre çift namlulu uçaksavar topu, 1000 adet 40 milimetre tamburalı bombaatar, 400 adet 40 milimetre otomatik bombaatar, 1000 adet 12,7 milimetre uçaksavar makinalı tüfek ve 20 adet 105 milimetre BORAN obüsü üretim kapasitesine ulaşılacak.

Şirkete bu yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı gibi destekler sağlanacak.

MKE Çankırı Silah Fabrikası, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu orta kalibre silah sistemlerinin üretiminde görev alıyor. Fabrika, ürün yelpazesinde bulunan silah sistemleriyle söz konusu ürünlerde yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Fabrikada üretim tesislerinin yanında birçok test ve muayene altyapısı bulunuyor.

MKE Çankırı Silah Fabrikası, 74 bin metrekare kapalı, 1 milyon 342 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 1 milyon 416 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Etiketler : savunma sanayisi silah sistemleri silah fabrikası
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