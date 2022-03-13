Zorlu testi başarıyla geçti

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13 Mart 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 16:00:00

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye'nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında göstererek, -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildi.

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

-40 DERECEYE KADAR TEST

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

Etiketler : TOGG' -40 derece test
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