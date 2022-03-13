Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye'nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

-40 DERECEYE KADAR TEST

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.