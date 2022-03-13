Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda! Türkiye'nin otomobili bir testi daha başarıyla geçti
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında göstererek, -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildi.
Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.
-40 DERECEYE KADAR TEST
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.
Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım��— Togg (@Togg2022) March 13, 2022
�� Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,
❄️ -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
�� içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2