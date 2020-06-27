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27 Haziran 2020 Cumartesi 13:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 14:35:00

Yerli olarak geliştirildi! Ücretsiz ve kriptolu! WhatsApp'ın yerini alacak

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HAVELSAN, başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu için “yüksek gizlilik” ve “güvenli haberleşme” olanağı sunan “İLETİ” adı verilen bir sistem geliştirdi. WhatsApp'ın yerini alacak bu sistem, cep telefonuna yüklenecek. Güvenlik güçleri, internet üzerinden sesli görüşebilecek; mesajlaşabilecek. Böylece, kritik öneme sahip veri ya da bilgi başka bir ülkenin kontrol sahasından çıkacak.

Türkiye’de milyonlarca kişi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri de WhatsApp kullanıyor. Aboneler, cep telefonuna “ücretsiz” yüklenen WhatsApp’tan sesli görüşme yapıyor; mesajlaşıyor.

Bu görüşmeye ya da yazışmaya ilişkin veriler, doğal olarak WhatsApp’ı işleten firmanın sisteminde bulunuyor. Bunlar, ne tür veriler? Örneğin arayan kişi, kiminle hangi saatte görüştü. Bu görüşme kaç dakika ya da saat sürdü. Habertürk'ün haberine göre, Mesajlaşma için de geçerli olan bu tür veriler özellikle güvenlik güçlerini ilgilendirdiğinde “yüksek” bir nitelik ve stratejik bir önem taşıyor.

HAVELSAN, bu sakıncayı ortadan kaldıracak bir hamle yaptı. Başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları için “İLETİ” adı verilen bir haberleşme sistemi geliştirdi.

Sistem, genel olarak kamu için “yüksek gizlilik” ve “güvenli haberleşme” olanağı sunuyor. WhatsApp’ın yerini alacak bu sistem, cep telefonuna yüklenecek. Güvenlik güçleri, internet üzerinden sesli görüşebilecek ve mesajlaşabilecek.

Sistemde, “beyaz kutu kriptosu” adı verilen ağırlıklı olarak bankacılık sektöründeki işlemlerde tercih edilen yüksek teknolojili güvenlik alt yapısı kullanıldı. Böylece, kritik önemdeki veri ya da bilgi başka bir ülkenin kontrol sahasından çıkacak. Türkiye’deki alt yapılarda saklanacak.

Sistemin, testleri tamamlandı. Başarı sağlandı. Sistemin, önce kamu kurum ve kuruluşlarına açılması bekleniyor. Ardından özel kişilerin de kullanımına açılabileceği ifade ediliyor. Tanıtımın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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