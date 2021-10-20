Yerli motor yerli şanzımana kavuştu

Hafif ticari araçta 2.2 milyar euroluk tarihi yatırımı devreye alan Ford Otosan, ağır ticaride de gaza yükleniyor. Ford Otosan, 'Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı'nı Eskişehir Fabrikası'nda gerçekleştirilen törenle tanıttı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katıldı. Böylece Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri oldu.

YERLİLİK %90'A ÇIKIYOR

58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL'lik Ar-Ge teşvikiyle Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ecotorq şanzımanla Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşacak. Haydar Yenigün, şunları söyledi: "İlk kez 2003'te Eskişehir fabrikamızda başladığımız, ağır ticari araçlarımızın kalbi Ecotorq Motor üretimimiz büyüyerek devam ediyor. Arka aks ise mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılından beri üretiliyor."

Tanıtım törenine Bakan Varank (solda) ve Ali Koç katıldı.

BAŞKA MARKALARA DA SATACAK

Yerli şanzımanı ilk etapta Ford Trucks markaları için kullanacaklarını, ancak farklı markalara da satışa açık olduklarını belirten Yenigün, "Yeni yerli şanzımanıyla Ford Trucks, küresel arenada Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücünün artmasına, Türkiye'de ise yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak. Bu gururun arkasında yıllardır süregelen Ar-Ge çalışmalarımız ve dev bir mühendislik ekibi var" dedi.

1 MİLYON KM YOLDA TEST EDİLDİ

Toplam 230 mühendisin, 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı yerli şanzıman, 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı ve zorlu koşullarda test edildi. Yeni yerli şanzımanıyla Ford Trucks markası, küresel arenada Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücünün artmasına, Türkiye'de ise yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak.