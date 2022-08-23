Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor!

Göklerdeki gururumuz BAYRAKTAR AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Akıncı, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR

Ağar, "Bu harp silah araç ve gerecini bize kazandıran Bayraktar ailesini gerçekten kutlamak gerekiyor. Çünkü sadece terörle mücadele alanlarında değil prestij değerlerin, onur değerlerin ve jeopolitik değerlerin son derece önemli hassasiyetler ürettiği alanlarda da çok büyük kazanımlara sebebiyet verdi." şeklinde konuştu.

TÜRKLER DOKTRİN YAZIYOR

Peş peşe dünyayı hayran bırakan işlere imza atıldığını ifade eden Ağar, "Hatta başka bir ifadesiyle yeni nesil savaşın kilometre taşlarını Türk ordusu bu SİHA ve diğer İHA'larla beraber döşemeye başladı. Tabiri caizse Türkler şu an yeni nesil savaşın hem felsefesini hem doktrinini hem konseptini yazan bir millet olarak kendisini gösterdi." dedi.

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü;

Bu işin güzel tarafı ama ne kadar zor olduğunu mücadele eden askerlerimiz mücadele eden komutanlarımız mücadele eden mühendislerimiz çok iyi biliyorlar. BAYRAKTAR İHA'larla başlayan süreç bugün AKINCI'lara kadar geldi. AKSUNGUR'lara ANKA'lara kadar geldi..

Şu an hem Hava Kuvvetlerimiz hem Deniz Kuvvetlerimiz hem Kara Kuvvetlerimiz, hem İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve jandarma teşkilatlarımız hem de Milli İstihbarat Teşkilatımız son derece etkili bir şekilde Türkiye'nin menfaatlerini bu İHA'larla ve SİHA'larla gökyüzünden kovalıyorlar..

İNSANLIĞA DAİR BİR GELECEK ARAYIŞINDA

"Gökleri sembolize eden bir bayrağı olan millet şu an göklerden insanlığa dair bir gelecek insanlığa dair bir ümit arayışında" diyen Ağar, "Bu açıdan bakıldığında Bayraktar'ların ortaya koymuş olduğu bu etki AKINCI'ların ortaya koymuş olduğu bu etki gerçekten de hem yüzümüzü ağartıyor hem ümit veriyor hem de geleceğin şekillenmesinde son derece önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

BİR SORTİDE 9 HEDEF BİRDEN İMHA

Entegrasyonların son derece önemli olduğunun altını çizen Ağar, 10'larca kilometre yol kat edebilen Akıncı'nın aynı anda 9 hedefi imha edebilmesinin üstün bir başarı olduğunun altını çizdi. Ağar, "Bu son derece önemli bir kabiliyet. Bir sortide bu kabiliyet ve kapasiteyi ortaya koyabilmesi savaş uçaklarına dair son derece bir yakınlaşmayı ortaya koyuyor. İki tane motoru var. Güçlü bir makine." dedi.