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06 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00

Yeni iPhone 13 için büyük sızıntı: Pro Max'in maketi ortaya çıktı

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iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modele ilişkin bir sızıntı iddiası geldi.

Paylaşılan bir videoda Apple'ın yeni modelin Pro Max versiyonuna ait olduğu belirtilen bir maket incelendi. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor. Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.

Etiketler : apple iphone pro max sızıntı
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