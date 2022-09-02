VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Silvan'ın Gözleri" İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine tanıklık ediyor
Yeni hedef Pakistan ve Endonezya...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da
Ticaret Bakanı Muş: (İhracat) Pazarı çeşitlendireceğiz, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Uzak Doğu'ya o...
Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Onur Akkılıç'ı Dinle Ağrılarından Kurtul!
Serdar Özen; “Dünya Türk Organizatörlerin Peşinde”
Rising Global: Küçük bir atölyeden 56 ülkeye ihracat yapan dev bir tesise dönüştü
İngiltere'de enerji krizi kontrolden çıktı
S-400 ve Patriot sistemlere rakip!
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
"Bu milleti ahmak yerine koymaktır"
Bakan Soylu, Levent Göktaş'ın yakalanmasını değerlendirdi
Türkiye iade edilmesi için resmi başvuru yapmıştı! Thodex'in kurucusu hakim karşısında
Şarkıcı Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Ege'de gövde gösterisi... Bakan Akar F-16 kokpitinde!
Türkiye'den müthiş hamle: 4-5 ülkeden biri haline geldik
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarla ilgili yeni genelge! 81 İl Valiliğine gönderildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirves...
Tivibu, eylül ayı aksiyon filmleri...
Basketbolun devleri TÜBAD Turnuvası'yla Tivibu Spor'da
Otomobilde 6 bin km için 'beyin' yakan hileler
Tayvan'da savaş çanları çalıyor
02 Eylül 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 17:00:00

Yeni hedef Pakistan ve Endonezya... Haluk Bayraktar duyurdu!

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, 'Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz.' dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Bayraktar, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda süren TEKNOFEST KARADENİZ'de, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.

AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, standı ziyaret eden Bayraktar'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi, AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

- "GENÇLERİMİZİN GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI GÖRMEK BİZLERE DE UMUT VERİYOR"

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in her sene çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Festivale ilgiye değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Samsun'da da Anadolu'muzda da çok büyük heyecan var. Bu bizi mutlu ediyor. Aslında bizim üzerimizdeki sorumluluğu da artıyor bir anlamda. Gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek bizlere de umut veriyor. Geleceğimiz adına büyük umutlar besliyoruz onları böyle görünce. İnşallah onların da böyle hayalleri tetiklenir ve ülkelerine, milletlerine, insanlığa hizmet eden projelere imza atarlar, fikirler ortaya çıkarırlar. TEKNOFEST bu anlamda her yönüyle ülkemize çok büyük katkı sunan çok güzel bir festival. İyi ki bunun bir parçasıyız, sizler de bunun iyi ki bir parçasısınız. Çok güzel bir sinerji var."

- AZERBAYCAN'DAN SONRA SIRADA YENİ ÜLKELER VAR

Bayraktar, Azerbaycan'dan sonra yurt dışında TEKNOFEST'in devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine ise "Yurt dışında festivalin devam etmesini istiyoruz. Türkiye, sadece kendi coğrafyası değil, milli teknoloji hamlesi vizyonu, Türkiye'nin bütün dost ve kardeş coğrafyalarında bunun yansıması, gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan sonrasında inşallah Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de TEKNOFEST'e katkılarınızdan dolayı en başından bu yana, teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Haluk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Kocaelispor'un marşı Manga'dan

Kocaelispor'un marşı Manga'dan
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Düğünümüzde kebap yemiştik

Düğünümüzde kebap yemiştik
17 bin 600 liraya boyunu uzattı

17 bin 600 liraya boyunu uzattı
Rap benim yaşam tarzım

Rap benim yaşam tarzım
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes