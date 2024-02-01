Yeni emojiler yolda

Kısa süre önce iOS 17.3'ü iPhone sahiplerinin beğenisine sunan Apple, iOS 17.4 için de kolları sıvadı. Apple, 6 yeni emojiyi kullanıcılara sunacak. iPhone'lara gelecek yeni emojilerden ikisi, kullanıcıların onay veya red durumları için baş sallama emojisi olarak kullanılacak. Ayrıca mantar ve limon için yeni emojiler bulunacak. Kırık bir zincir ile anka kuşu da iOS 17.4'teki yepyeni emojiler arasında yer alacak. Tüm bunlara ek olarak; insanların yürüdükleri, koştukları, diz çöktükleri, tekerlekli sandalye kullandıkları ve sandalyeye oturdukları emojiler, artık çok daha fazla renk tonu ile kullanılabilecek.