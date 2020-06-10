Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka da uyur

Araştırma ekibi bu keşfi, insanların görmeyi öğrenme biçimini taklit etmesi için tasarlanan bir yapay zeka biçimi üzerinde çalışırken yaptı. İnsan beyninin uyku sırasında deneyimlediğine benzer bir duruma sokulduğunda yapay sinir ağının istikrarı da eski haline kavuşuyordu" dedi.

