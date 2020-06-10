  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed faiz kararını açıkladı
Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka da uyur
Trump, polisin hastanelik ettiği adama provokatör dedi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan flaş açıklama: Temmuz ayı itibariyle...
Jandarma ekipleri Bolu'da bir kamyonette 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
Polonya'da 750 milyon dolar değerinde kokain yakalandı
Meral Akşener'in iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan jet yanıt
Başkan Erdoğan İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa sürede görmek tedbirlere uyumla mümkündür
Moody's'ten İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık uyarısı
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Trump'ın korktuğu başına geliyor! 21 eyalette vaka sayıları artıyor
Sokakta karısıyla tartıştı, müdahale edenlere kurşun yağdırdı!
Meclis Genel Kurulu toplandı
ABD hükümeti 3 korona aşısı için fon desteği sağlayacak
Bitlis'in 14 köyünde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş görüşme... Başkan Erdoğan'ı tebrik etti
Kaçak avcılar fotokapana yakalanınca cezayı yedi
GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz
AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu
Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
10 Haziran 2020 Çarşamba 21:11:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 21:11:00

Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka da uyur

ABONE OL

ABD Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, yapay sinir ağlarının da "güzel bir gece uykusu"ndan fayda gördüğünü keşfetti.

Araştırma ekibi bu keşfi, insanların görmeyi öğrenme biçimini taklit etmesi için tasarlanan bir yapay zeka biçimi üzerinde çalışırken yaptı. İnsan beyninin uyku sırasında deneyimlediğine benzer bir duruma sokulduğunda yapay sinir ağının istikrarı da eski haline kavuşuyordu" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER