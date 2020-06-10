10 Haziran 2020 Çarşamba 21:11:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 21:11:00
Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka da uyur
ABD Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, yapay sinir ağlarının da "güzel bir gece uykusu"ndan fayda gördüğünü keşfetti.
Araştırma ekibi bu keşfi, insanların görmeyi öğrenme biçimini taklit etmesi için tasarlanan bir yapay zeka biçimi üzerinde çalışırken yaptı. İnsan beyninin uyku sırasında deneyimlediğine benzer bir duruma sokulduğunda yapay sinir ağının istikrarı da eski haline kavuşuyordu" dedi.