Yapay zekâyla mesaj yazacağız

Instagram'ın yeni bir yapay zeka özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bu özellik, mesaj yazarken yapay zekâdan yararlanmayı sağlayacak. Özellik, büyük ihtimalle halihazırda yazılmış olan metinleri farklı stillerde tekrar yazmaya yarayacak. DM'lere "Yapay zekâyla yaz" isimli bir kısım eklenecek.