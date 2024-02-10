Yapay zekâyla mesaj yazacağız
Instagram'ın yeni bir yapay özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Instagram'ın yeni bir yapay zeka özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bu özellik, mesaj yazarken yapay zekâdan yararlanmayı sağlayacak. Özellik, büyük ihtimalle halihazırda yazılmış olan metinleri farklı stillerde tekrar yazmaya yarayacak. DM'lere "Yapay zekâyla yaz" isimli bir kısım eklenecek.
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