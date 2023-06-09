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09 Haziran 2023 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:56:00

Yapay zeka ‘zihin okuyabilir' uyarısı

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İngiliz yetkililer, gelişen teknolojiyle, yapay zekanın zihin okuyarak, kişinin düşüncelerine erişebileceği ve çeşitli değerlendirmeler yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiliz yetkililer, gelişen teknolojiyle, yapay zekanın zihin okuyarak, kişinin düşüncelerine erişebileceği ve çeşitli değerlendirmeler yapabileceği konusunda uyarıda bulundu. BBC'nin haberine göre, ICO yetkilisi Stephen Almond, nöroteknolojinin, kişinin kendisinin dahi farkında olmadığı düşüncelerini ortaya çıkarabileceğinden bahsederek, "Düşünceler bir kez açığa çıktığında, üzerinde nispeten daha az kontrol sahibi oluyorsunuz" ifadesini kullandı.

Etiketler : Yapay zeka ICO yetkilisi Stephen Almond nöroteknoloji
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