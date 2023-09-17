Yapay zeka bunu da yaptı! Türkiye'deki şehirlere yeni isimler verdi

Yapay zekanın hayatımıza adım adım girmesiyle birlikte ilk önce fotoğraflar üstünden gerçekleştirilen çalışmalar, daha sonra seslendirmeler ile popülarite kazanmıştı. Yapay zekada son bir yılda gelinen seviye, kullanıcılara son derece gerçekçi sonuçlar vermeye devam ediyor.

Yapay zeka kullanımı kültürel değerler üzerinden gittikçe daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Son olarak ise yapay zekadan Türkiye'deki şehirlerin isimlerinin yeniden adlandırılması istendi. Buna göre yapay zeka, Türkiye'deki şehirlerin meşhur olduğu unsurlar üzerinden yeni isimler geliştirdi.

Ankara'nın adı Atatürk olurken, İzmir'in ise adı yardım eden ve gök mavisi anlamlarına gelen Azura oldu. Yapay zeka İstanbul için ise İstarmoni adını uygun görürken, Çanakkale'nin adı Troya, Manisa'nın adı Akhisarlılar, Adana'nın adı Mersin Civarı, Muğla'nın adı Marmaris, Uşak'ın adı Melodiye, Şanlıurfa'nın adı Şanver, Afyonkarahisar'ın ismini Terapetya, Aydın'ın adı Afrodisyas, Gaziantep'in adı Güneşşehir, Antalya'nın ise yeni adı Turkuaz oldu.