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16 Mart 2024 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 14:15:00

Yapay zeka alanında hareketli hafta: ChatGPT robot oluyor, "Grok" kullanıma sunuluyor

Kaynak: AA

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ChatGPT'nin robot versiyonu "Figure 01", X'in yapay zeka botu "Grok"un kullanıma sunulmaya hazırlanması ve yeni yapay zeka yazılım mühendisi Devin'in tanıtılmaya başlanması ile beraber yapay zeka alanında hareketli bir hafta geride kaldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin yeni yeteneklerini sergilemeye başlaması ile yapay zeka ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Sadece ChatGPT değil teknoloji dünyasının önde gelen bir çok şirketi yapay zekalarını piyasaya sunmaya devam ediyor.

X'İN YAPAY ZEKA BOTU "GROK" BU HAFTA KULLANIMA SUNULACAK

Yapay zeka uygulamaları yarışında en öne çıkan figürlerden birisi de X'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk olarak dikkati çekiyor. OpenAI şirketi ile mahkemelik olan Musk, ChatGPT'ye rakip olarak nitelendirilebilecek "Grok" isimli "chatbot"u hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile xAI'ın "Grok" sohbet botunu bu hafta kullanıma sunacağını duyurdu. Musk ayrıca, Grok'un açık kaynak olarak kullanılacağını söyledi.

Grok'un ChatGPT'ye göre daha mizahi bir dil kullanacağını kaydeden Musk, aynı zamanda verilen cevapların daha iyi olacağını da belirtti.

X'e entegre edilecek olan "Grok" Premium+ üyelere özel olarak kullanıma sunulacak.

CHATGPT ROBOT OLUYOR

Geçen haftalarda OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık sonucunda üretilen yeni insansı robot "Figure 01", sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video ile tanıtıldı.

Figure tarafından paylaşılan videoda, yeni insansı robot yapay zeka desteği sayesinde tıpkı bir insan gibi konuşup, sohbet edebiliyor.

Videoda yer alan görüntülere göre, "Figure 01" çevresinde olan bütün nesneleri rahatlıkla tanıyıp yorumlayabiliyor, bir insan ile sohbet ederken aynı zamanda farklı işler de yapabiliyor.

Sosyal medya platformlarında büyük ilgi gören Figure 01'in tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YAPAY ZEKA ÜRETEN YAPAY ZEKA: DEVIN

Yapay zeka uygulamaları sadece chatbot olarak değil yazılım mühendisliği konusunda da büyük aşama kaydetti. Üretimsel yapay zeka girişimi olarak değerlendirilen Cognition, yeni yapay zeka yazılım mühendisi Devin'i tanıttı.

Devin uygulaması, otonom olarak yazılım mühendisliği görevlerini tamamlamanın ötesinde kendi yapay zeka modellerini de eğitebiliyor. Türünün ilk örneği olan bu yapay zeka asistanı, basit bir komut alarak onu işleyip bir web sitesine veya yapay zeka programına dönüştürme yeteneğine sahip bulunuyor.

Etiketler : chatgpt grok yapay zeka openal figure elon musk
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