Yahoo ve AOL 5 milyar dolara satılıyor

Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketler topluluğu Verizon, AOL ve Yahoo markalarını içeren medya grubunu, Apollo Global Management'a 5 milyar dolara (yaklaşık 41 milyar lira) satacağını açıkladı. Verizon, AOL'yi 2015'te 4,4 milyar dolara satın alırken 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara bünyesine katmıştı.

