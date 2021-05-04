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04 Mayıs 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 19:00:00

Yahoo ve AOL 5 milyar dolara satılıyor

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Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketler topluluğu Verizon, AOL ve Yahoo markalarını içeren medya grubunu, Apollo Global Management'a 5 milyar dolara (yaklaşık 41 milyar lira) satacağını açıkladı.

Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketler topluluğu Verizon, AOL ve Yahoo markalarını içeren medya grubunu, Apollo Global Management'a 5 milyar dolara (yaklaşık 41 milyar lira) satacağını açıkladı. Verizon, AOL'yi 2015'te 4,4 milyar dolara satın alırken 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Etiketler : yahoo aol apollo global management
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