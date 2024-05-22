VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum
Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Filistin'i tanıyın
Güvenli liman altın düşüşte!
1 aydır tedavi görüyordu!
Cannes'ta Filistin rüzgarı!
X'ten Türkiye kararı
22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:52:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:52:00

X'ten Türkiye kararı!

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.

REKLAM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Sosyal medya platformu "X" Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" diye konuşmuştu.

Etiketler : x twitter türkiye temsilciliği bakan uraloğlu
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX