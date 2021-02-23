Xbox'lara iki kat FPS desteği

Microsoft, mevcut oyunların daha iyi çalışmasını sağlamak için tasarlanmış en yeni Xbox Series X ve Series S konsolları için yeni bir FPS Boost özelliği başlatıyor. Bazı oyunların FPS'lerini 2 katına çıkaracağını, geriye dönük bir çok oynun ise 4 katına kadar bir yükseliş gösterebileceği belirtiliyor

