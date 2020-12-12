Xbox oyunlarına ebeveyn kontrolü

Xbox Aile Ayarları uygulamasıyla anne babalar, daha önceden sahip oldukları saat kısıtlaması dışında hesap engelleme ve satın alma gibi yeni kontrollere sahip oluyor. Bu engelleme, uygulama aracılığıyla herhangi bir zamanda kaldırılabilecek veya günün sonunda otomatik olarak kapatılabilecek.



Yine oyun satın alımlarında da, ebeveynler ay sonunda sürprizlerle karşılaşmamak adına, “Satın almak için sor” seçeneğini aktif hale getirebiliyor. Böylece yetişkinlerin haberi olmadan çocukların oyun alışverişi yapması da engellenmiş oluyor. Ancak çocuğun hesabında bakiye varsa ya da hediye kuponu atanmışsa satın alma engeli bu durumda kullanılamıyor.