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X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek
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23 Kasım 2023 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 14:53:00

X platformunda paylaşılan bağlantılarda başlıklara yeniden yer verilecek

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Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X uygulaması ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) ön izleme kartlarındaki başlıkların yeniden görüneceğini duyurdu.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın güncellemesinde, URL yani bağlantı (link) yapılan paylaşımlarda başlıklar da bulunacak.

Musk, söz konusu başlıkların URL'ye ait fotoğrafın üst kısmında bulunacağını ekledi.

Etiketler : sosyal medya platformu x elon musk
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