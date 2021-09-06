Word, Outlook ve Powerpoint için dolandırıcılık uyarısı

Word, Outlook ve Powerpoint için dolandırıcılık uyarısı

Microsoft yayınladığı acil tavsiyelerle birlikte Word, Outlook ve Powepoint kullanıcılarına özel uyarılar yaptı. Şirket, Microsoft 365 kullanıcıları için dolandırıcılık yöntemlerinin geliştirildiğini tespit etti. Yeni bir akıllı numara aracılığı ile kullanıcılara oldukça inandırıcı mailler gönderiliyor.