06 Eylül 2021 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 20:00:00
Word, Outlook ve Powerpoint için dolandırıcılık uyarısı
Microsoft yayınladığı acil tavsiyelerle birlikte Word, Outlook ve Powepoint kullanıcılarına özel uyarılar yaptı.
Microsoft yayınladığı acil tavsiyelerle birlikte Word, Outlook ve Powepoint kullanıcılarına özel uyarılar yaptı. Şirket, Microsoft 365 kullanıcıları için dolandırıcılık yöntemlerinin geliştirildiğini tespit etti. Yeni bir akıllı numara aracılığı ile kullanıcılara oldukça inandırıcı mailler gönderiliyor.
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