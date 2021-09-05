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05 Eylül 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 17:30:00

Windows 11'de büyük hata!

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Haziran ayında resmen tanıtılan ve 5 Ekim'de genel kullanıma sunulacak olan Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'de önemli bir hata ortaya çıktı.

Haziran ayında resmen tanıtılan ve 5 Ekim'de genel kullanıma sunulacak olan Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'de önemli bir hata ortaya çıktı. Windows Insider kullanıcıları, Windows 11 görev çubuğunun tamamen ortadan kaybolduğunu tespit etti. Microsoft, hataya neden olan sorun ile ilgili en kısa sürede bir yama yayınlayacaklarını açıkladı.

Etiketler : Windows 11 Microsoft hata
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