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23 Haziran 2020 Salı 11:21:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 11:21:00

Wİ-Fİ dönemi geride kalıyor! İşte yeni nesil internet: Lİ-Fİ

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Wİ-Fİ internet bağlantısının yerini Lİ-Fİ, yani ışık kaynaklı internet alıyor. Peki Lİ-Fİ nedir? İşte tüm detaylar...

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu'nun konuya ilişkin hazırladığı Li-Fi üzerinden kesintisiz iletişim sağlayan “hayat simülasyonu” dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access’de yayınlandı.

Rodoplu'nun Lİ-Fİ hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Lİ-Fİ IŞIK ÜZERİNDEN HABERLEŞME ANLAMINA GELİYOR''

''Bunun avantajı, Wi-Fi’ya kıyasla yaklaşık bin kat hızlı bir veri iletimi sağlaması. Ancak dezavantajı şu; LED ile bilgisayar arasına girdiğinizde video iletimi kesiliyor. Bu noktada Wi-Fi’ye bağlantıyı transfer ederek ve tam zamanında Li-Fi’ya geri getirerek gerekirse diğer LED’lerden gelen sinyali kullanarak bilgisayarınızda izlediğiniz video veya bulunduğunuz video-konferans toplantısı kesintiye uğramayacak.''

''YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ''

Fakat Wi-Fi’ın sağlayabildiklerinin üzerine, veri çok daha hızlı gönderilebileceği için kesintisiz olarak daha yüksek bir görüntü kalitesi ile herkes Li-Fi ağlarını kullanabilecek''

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