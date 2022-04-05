WhatsApp'tan yenilik: Kaydedilmemiş numaralar için kolaylık

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için en son Beta güncellemesinde kaydedilmemiş bir numara iletişim kurmayı sağlayacak yeni özellik test ediyor. Platform, numarayı kaydetmeden önce iletişim kurmak için üç seçenek sunacak. Bu seçenekler sayesinde bir numarayı kaydetmeden arama, mesaj atma ya da rehbere ekleme özellikleri olacak.

