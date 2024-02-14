WhatsApp'tan ‘Sohbet Kilitleme' kolaylığı

Birçok kişi WhatsApp'ı yalnızca telefonda değil, bilgisayar gibi diğer platformlardan da kullanıyor. Ortaya çıkan bilgiler şirketin bu konuda güvenlik açısından önemli bir hamle yapacağını ortaya koyuyor. WhatsApp'ın sohbet kilitleme özelliğini telefonunuz dışındaki cihazlara da getireceği ortaya çıktı. Yani artık telefonunuzdan bir sohbeti kilitlediğinizde otomatik olarak hesabınıza bağlı cihazlarda da aynı şey yapılacak. WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özellik, bu sorunu ortadan kaldıracak. Ekran görüntüsüne baktığımızda, telefondan bir sohbetin kilitlendiğinde otomatik olarak bilgisayar, tablet veya web gibi diğer cihaz ve sürümlerde de kilitleneceğini görüyoruz. WhatsApp bununla ilgili bildirimde şu ifadeleri kullanıyor: "Bu sohbeti bağlı diğer cihazınızda da kilitledik. Açmak için gizli kodu kullanın."

Yeni güvenlik özelliği, Android sürümün betasında keşfedildi ve şu anda geliştirilme aşamasında. Yani henüz kullanıma sunulmadı.