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21 Aralık 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 17:30:00

WhatsApp'tan mesaj silmede yenilik

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WhatsApp, sadece kendinizden sildiğiniz mesajları geri almanızı sağlayacak bir özelliği kullanıma sundu. Artık 'Benden Sil' seçeneğini kullanarak silinen mesajlar, 5 saniye içinde geri getirilebilecek.

WhatsApp, sadece kendinizden sildiğiniz mesajları geri almanızı sağlayacak bir özelliği kullanıma sundu. Artık 'Benden Sil' seçeneğini kullanarak silinen mesajlar, 5 saniye içinde geri getirilebilecek. Yeni güncellemeyle birlikte 'Herkesten Sil' yerine 'Benden Sil' seçeneğine yanlışlıkla basan kullanıcılara yardımcı olmak isteniyor. Yeni özellikte, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt kısmında küçük bir pencere açılıyor ve sağ tarafında 'Geri al' butonu yer alıyor. Bu seçeneğe bastığınızda ise sildiğiniz mesaj otomatik olarak geri geliyor.

Etiketler : WhatsApp Benden Sil Herkesten Sil
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