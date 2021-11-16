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16 Kasım 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 15:30:00

WhatsApp'tan kara liste güncellemesi

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WhatsApp, beta test kullanıcılarından gelen hata raporlarını dikkate aldı. Yeni güncellemede iyileştirmeler yapıldı.

WhatsApp, beta test kullanıcılarından gelen hata raporlarını dikkate aldı. Yeni güncellemede iyileştirmeler yapıldı. Platform, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan yeni bir özelliği duyurmuştu. Buna göre, son görülme, profil fotoğrafı ve profil bilgisinin görüntüleme seçeneklerine yenisi eklendi. Artık bu bilgiler de durum gibi kara listeye alınan kullanıcılar hariç kişilere açık olabilecek.

Etiketler : WhatsApp'tan kara liste güncellemesi WhatsApp Platform beta test kullanıcıları
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