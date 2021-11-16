WhatsApp'tan kara liste güncellemesi

WhatsApp, beta test kullanıcılarından gelen hata raporlarını dikkate aldı. Yeni güncellemede iyileştirmeler yapıldı. Platform, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan yeni bir özelliği duyurmuştu. Buna göre, son görülme, profil fotoğrafı ve profil bilgisinin görüntüleme seçeneklerine yenisi eklendi. Artık bu bilgiler de durum gibi kara listeye alınan kullanıcılar hariç kişilere açık olabilecek.

