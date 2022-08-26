VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Türk Telekom Prime'lılara kat kat ayrıcalıklar
ASELSAN'dan 671,5 milyon lira ve 35,3 milyon dolarlık sözleşme
Suriye'ye olası operasyon ne zaman?
Hollanda'da demir yolu çalışanlarının yaptığı grev hayatı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti
Türkiye, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesinden mutluluk duyduğunu bildirdi
Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor
Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı
Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı
Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor
Macron ikili ilişkileri onarma ve bölgesel konular için Cezayir'e gidiyor
Uluslararası Türk Akademisi, İlteriş Kutluğ Kağan Yazıtı'nın ön okumasını açıkladı
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında “İzmir Airshow” Gökyüzüne Damgasını Vuracak
"Gözünün yaşına bakmayız"
WhatsApp'ta yenilik: Grup konuşmalarına profil fotoğrafları geliyor
Trabzon'un şoför Nebahati
Anne evine döndü
İkinci sezona onay
Setlere dönme hazırlığı
Yeni dizi yeni imaj
Hayatı film oluyor
Aşk mutluluk vermeli
Babamla tanışmıyorum
26 Ağustos 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 14:30:00

WhatsApp'ta yenilik: Grup konuşmalarına profil fotoğrafları geliyor

ABONE OL

WhatsApp'ın paylaştığı yeni güncellemeyle artık grup sohbetlerinde profil fotoğrafları görüntülenebilecek.

WhatsApp'ın paylaştığı yeni güncellemeyle artık grup sohbetlerinde profil fotoğrafları görüntülenebilecek. Kişilerin gruplarda kiminle konuştuğunu görmesini sağlayacak olan bu özellikle artık bir gruba mesaj atan kişinin mesajının yanında profil fotoğrafı da gözükecek.

Etiketler : WhatsApp grup sohbetleri profil fotoğrafları
Gençler geleceğimiz

Gençler geleceğimiz
Karan'la eğlence

Karan'la eğlence
70 bin kişilik koro

70 bin kişilik koro
Mavi boncuk Begüm

Mavi boncuk Begüm
Kızının çektiği ilk fotoğraf

Kızının çektiği ilk fotoğraf
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
Mavi evinde

Mavi evinde
Küslük bitti

Küslük bitti
1 senelik evlilik bitti

1 senelik evlilik bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes