WhatsApp'ta yenilik: Grup konuşmalarına profil fotoğrafları geliyor
WhatsApp'ın paylaştığı yeni güncellemeyle artık grup sohbetlerinde profil fotoğrafları görüntülenebilecek.
WhatsApp'ın paylaştığı yeni güncellemeyle artık grup sohbetlerinde profil fotoğrafları görüntülenebilecek. Kişilerin gruplarda kiminle konuştuğunu görmesini sağlayacak olan bu özellikle artık bir gruba mesaj atan kişinin mesajının yanında profil fotoğrafı da gözükecek.
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