WhatsApp'ta tarihi değişim: Telefon numarası değil isim vereceğiz

WhatsApp, telefon numarası zorunluluğunu kaldırıyor. İddiaya göre platform, bir kullanıcı adı ayarlama özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hesapları için bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve bu ad ile başkalarıyla iletişim kurabilecekler. Kullanıcı adı özelliği, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve gizlilik sağlamayı amaçlıyor. Böylece artık başkalarıyla numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcılar, kendi seçtikleri bir kullanıcı adını profillerine ekleyecek. Bu sayede de başkalarıyla sohbet etmek için yalnızca kullanıcı adlarını paylaşmaları yeterli olacak.