WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar silinecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'ta yürürlüğe koyacağını duyurmasının ardından gelen tepkileri üzerine uzattığı süre 15 Mayıs'ta doluyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen vatandaşların hesapları silinecek.



HESAPLAR OTOMATİK SİLİNECEK

Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları bir süre pasif kalacak. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. Ağustos ayında ise hesaplar silinecek.

SÖZLEŞME KABUL EDİLİRSE KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM SAĞLANABLİCEK Mİ?

WhatsApp'ın iddiasına göre sözleşmeyi kabul edenlerin mesajları gizliliğini korumaya devam edecek. Ancak şirket abonelerinin kişisel verilerine erişim sağlayabilecek. Kullanıcıların konum, satın alma geçmişi ve cihaz bilgilerine ulaşabilecek. Bu veriler Facebook ile de paylaşılacak.

WHATSAPP ABONELERİ SÖZ KONUSU İŞLETMEYİ BLOKE ETME HAKKINA SAHİP OLACAK

Şirketin yaptığı açıklamaya göre burada karar kullanıcının olacak. WhatsApp aboneleri, istedikleri zaman söz konusu işletmeyi bloke etme hakkına sahip olacak.

Veri ihlalleri nedeniyle gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, sosyal medya platformu Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine revaçta olan fotoğraf ve video platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması Messenger ile dünyanın en büyük sosyal medya / çevrim içi mesajlaşma hizmetlerinden 4'üne sahip. Facebook, WhatsApp'ı 2014'ün şubat ayında 19 milyar dolara satın almıştı.