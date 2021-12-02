WhatsApp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri gelir?

Dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde yer alan ücretsiz mesajlaşma ve paylaşım uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına birçok özellik sunuyor.

WhatsApp'ın geçtiğimiz yıllarda sunduğu yedekleme özelliği ise adeta cankurtaran cinsten. iPhone'da iCloud ve Google Drive, Android'de ise Google Drive ile yedekleme sunan Whatsapp, böylece silinen mesajları geri getirme işleminin önünü açıyor.

Peki ya silinen mesajları geri getirme işlemi, silinen fotoğraf ve videoları da geri getiriyor mu? Son dönemde çoğu kullanıcının merak ettiği konulardan biridir bu, silinen fotoğrafları geri getirmenin mümkün olup olmadığı.

Genelde kullanıcıların birçoğu, gönderdikleri veya aldıkları bir mesajı yanlışlıkla sildiklerinde, mesajın içindeki fotoğrafları ve videoları da tamamen kaybettiğini düşünüyor. Ancak panik yapmanızı gerektirecek bir durum bulunmuyor çünkü WhatsApp'ın yedekleme özelliği, bu konuda da imdadınıza yetişiyor.

Eğer doğru adımları takip ederseniz, kaybolan fotoğraf veya videoları kurtarabilmeniz mümkün. Bunun için verilen yöntemleri eksiksiz uygulamanız gerekiyor.

Peki Whatsapp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir? Android ve iPhone'da Whatsapp'ta silinen fotoğrafları geri getirmek için hangi yöntemler uygulanmalıdır? Sizler için anlattık. İşte adım adım Whatsapp'ta silinen fotoğrafları geri getirme yöntemi...

WHATSAPP'TA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Kullanıcılar, istemeden sildikleri ya da sildikten sonra pişman oldukları fotoğrafların geri getirilemeyeceğini düşünse de aslında bu doğru değil.

Silinen fotoğrafların bazı noktalarda kurtarılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. En basit yolu ise Whatsapp yedeklerini geri yüklemek.

Popüler uygulamanın Android ve iOS sürümleri sırasıyla Google Drive ve iCloud'a yedekleme işlevleri sunmaktadır. Eğer resmi sildikten sonra çok uzun bir süre geçmediyse, en son yedekleri geri yükleyerek fotoğrafı kurtarabilirsiniz.

WHATSAPP SOHBET YEDEĞİNİ TEKRAR YÜKLEYİN

Whatsapp'ta silinen fotoğrafları geri getirmek için;

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyin.

Burada WhatsApp'ta en son yedeklemenin ne zaman gerçekleştiğini ve verilerinizi ne sıklıkla yedeklemek üzere ayarladığınız gibi bilgileri göreceksiniz.

Eğer fotoğrafları son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, fotoğraflarınızı kurtarmak için WhatsApp'ı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekecek.

WhatsApp'ı yeniden yüklerken 'yedekten geri yükle' seçeneğini kabul etmeniz halinde tüm mesaj, fotoğraf ve videolarınız geri yüklenecek.

Bu işlemin son yedeklemeden sonraki mesajların silinmesine yol açabileceğini unutmayın.

WHATSAPP KLASÖRÜNE BAKIN

Maalesef, iOS yani iPhone kullanıcıları, telefonun tüm dosya sistemine erişemediği için bu yöntem sadece Android cihazlar için geçerli.

WhatsApp, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm fotoğrafları varsayılan olarak WhatsApp klasöründe saklıyor. Bu nedenle, fotoğrafı sohbetten silseniz dahi bu klasörden silinmeyebilir.

Bu klasöre ulaşmak için bir dosya yöneticisi kullanmanız gerekiyor. Bunun için telefonunuz ile gelen yerleşik dosya yöneticisini kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Eğer dilerseniz, Google Play Store'da yer alan çeşitli dosya yöneticilerine de göz atabilirsiniz.

Silinen fotoğrafları kurtarmak için ilk olarak Depolama > WhatsApp > Media > WhatsApp Images adımlarını izleyin.

Eğer gönderdiğiniz bir fotoğrafı arıyorsanız, WhatsApp Images dosyası içerisinde yer alan Sent klasörüne göz atın.

Ayrıca aynı adımları uygulayarak video, GIF ve ses dosyalarını da kurtarma imkanınız var.

SOHBETİ DIŞA AKTARMA YÖNTEMİNİ DENEYİN

Silinen fotoğrafları geri getirme yöntemlerinden biri de sohbeti dışa aktarma. Bunun için Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Geçmişi > Sohbeti Aktar adımlarını izlemeniz gerekiyor.

Daha sonra fotoğraflarınız hangi sohbetten silindiyse o kullanıcının WhatsApp hesabını seçmeniz gerekecek.

Burada karşınıza çıkan "Medyayı Dahil Et" seçeneğine tıklayın.

Bunun üzerine e-postaya aktar seçeneğine tıkladıktan sonra seçtiğiniz sohbet içerisinde yer alan tüm verilere anında ulaşacaksınız.