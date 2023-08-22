WhatsApp'ta mesaj düzenleme özelliği

WhatsApp'ta yapılan yeni güncellemeyle birlikte fotoğraf, video veya belgelerin altına eklenen yazılar da düzenlenebilecek. Bu özellik; kullanıcıların fotoğraflar, videolar, GIF'ler ve belgeler gibi farklı medya türlerine eklenen yazıları, gönderdikten sonra bile düzenlemelerine olanak tanıyacak. Uygulamayı güncelledikten sonra gönderdiğiniz video, fotoğraf, GIF veya belge mesajının üzerine basılı tutarak düzenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Altyazı düzenleme özelliğinin belli bir süresi bulunuyor. Bir altyazılı mesaj gönderildiğinde yazıyı 15 dakika içerisinde düzenlemek gerekiyor.

