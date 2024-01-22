22 Ocak 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 08:15:00
WhatsApp'ta kanal devri zamanı
WhatsApp'ın 'devretme' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
WhatsApp'ın kanallar için 'devretme' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WhatsApp, kanallar özelliği ile birlikte kullanıcıların ya da içerik üreticilerin, tek taraflı paylaşımlar yapabilecekleri yeni bir alan oluşturmuştu. Örneğin tuttuğunuz takımın WhatsApp kanalına abone olarak takımınızla ilgili gelişmeleri takip edebiliyor ya da bir haber kuruluşunun kanalına abone olarak haberleri okuyabiliyorsunuz. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu kanalların bir kullanıcıdan diğerine devredilmesini mümkün kılıyor. Yeni açtığınız bir kanalı artık yönetmek istemiyorsanız ve yönetmek isteyen başka biri varsa, kanalı devredebileceksiniz.
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