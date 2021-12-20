WhatsApp'ta grup yöneticileri için yeni özellik

WhatsApp, grup yöneticilerinin işini kolaylaştırabilecek bir yeniliği Google Play Android Beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı. Yeni özellikle birlikte, artık grup yöneticileri, grup içerisindeki katılımcıların attığı herhangi bir mesajı herkesten silebilecek.

WBetaInfo tarafından rapor edilen bu özellik sayesinde, WhatsApp grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak ve grupların daha nezih bir hale getirilmesi söz konusu olacak.