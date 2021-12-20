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WhatsApp'ta grup yöneticileri için yeni özellik
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20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00

WhatsApp'ta grup yöneticileri için yeni özellik

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WhatsApp, grup yöneticilerinin işini kolaylaştırabilecek bir yeniliği Google Play Android Beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı.

WhatsApp, grup yöneticilerinin işini kolaylaştırabilecek bir yeniliği Google Play Android Beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı. Yeni özellikle birlikte, artık grup yöneticileri, grup içerisindeki katılımcıların attığı herhangi bir mesajı herkesten silebilecek.

WBetaInfo tarafından rapor edilen bu özellik sayesinde, WhatsApp grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak ve grupların daha nezih bir hale getirilmesi söz konusu olacak.

Etiketler : WhatsApp grup yöneticileri Google Play Android Beta
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